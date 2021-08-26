В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину при попытке кражи с охраняемого объекта

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Неизвестный мужчина проник в нежилое помещение, где пытался похитить имущество, принадлежащее местной жительнице 1971 года рождения.

В г. Отрадный сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого объекта, расположенного на улице Нефтянников. Наряд группы задержания незамедлительно выехал на место происшествия.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по указанному адресу. Из помещения доносился посторонний шум и были слышны чьи-то шаги. Росгвардейцы блокировали все места возможного отхода. В ходе осмотра прилегающей территории подозреваемый был обнаружен. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но благодаря четким и грамотным действиям сотрудников был задержан.

Нарушителем оказался местный житель 1993 года рождения, который был передан сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело.