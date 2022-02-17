В Самарской области сотрудники ГИБДД изъяли 1,5 килограмма синтетических наркотиков

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В феврале текущего года во время несения службы на стационарном посту возле села Зеленовка Самарской области сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «Infiniti».

Сотрудники полиции обратили внимание на поведение водителя, который оглядываясь на заднее сиденье, пытался достать оттуда какие-то вещи и переложить их на пол, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре мужчины и транспортного средства.

В присутствии понятых сотрудники ГИБДД с заднего сиденья иномарки изъяли куртку, в кармане которой находилось три свертка с веществом белого цвета, а из багажника автомобиля - полиэтиленовый пакет с аналогичным порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.

Изъятые свертки оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон, общей массой около 1 500 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По данным сотрудников полиции задержанный 1987 года рождения, безработный, ранее не судимый житель города Туринска Свердловской области приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок».

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению каналов распространения наркотиков в Самарской области.