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В Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Второй барьер»

2 июня 2022 12:45
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В Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Второй барьер»

В период с 23 по 27 мая текущего года полицейскими изъято свыше 21,3 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативно-профилактическое мероприятие на территории Самарской области проведено в мае текущего года и направлено на выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием международных почтовых отправлений, пресечения деятельности транснациональных наркогруппировок, подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, подрыва экономических основ наркобизнеса, включая легализацию наркодоходов, а также изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В период проведения мероприятия выявлено 551 преступление и 82 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Задержано 29 лиц, по подозрению в совершении преступлений.

Из незаконного оборота полицейскими изъято более 21,3 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудники полиции выявили материальных ценностей и других предметов, запрещенных к перевозке,  на сумму свыше 913 тысяч рублей, 34 единицы боеприпасов и 1 огнестрельное оружие.

Во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские установили, что подозреваемый в приготовлении к сбыту в особо крупном размере гашиша также совершил ряд последовательных финансовых операций с денежными средствами, поступившими от систематических сбытов наркотических средств на территории Самарской области, в виде криптовалюты Bitcoin, конвертировал их через третьих лиц в фиатные денежные средства, перечислял на счета банковских карт различных финансовых учреждений, оформленных как на его имя, так и на имя третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности, и обналичивал денежные средства через банкоматы, принадлежащие различным кредитным учреждениям. Согласно заключению бухгалтерско-судебной экспертизы, назначенной следователем,  ранее не судимый мужчина 1982 года рождения в результате совершения различных финансовых операций легализовал свыше 913 тысяч рублей.

По данному факту следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по г. Тольятти  в отношении фигуранта - водителя одного из городских обществ с ограниченной ответственностью, возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.  174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом). Расследование уголовного дела продолжается.

В Ставропольском районе в рамках ОПМ сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области изучены данные телефонов фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте синтетических наркотиков – жителей Ленинградской области 1986 и 1987 годов рождения, с изображениями сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений, во время рабочей командировки, из тайника в поселке Холмечи Суземского района Брянской области изъято наркотическое средство N-метилэфедрон, общей массой 6431,36 грамм.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

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