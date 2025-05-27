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В Самарской области на трассе полицейские остановили авто, в котором обнаружили 10 кг героина

27 мая 2025 14:02
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В Самарской области на трассе полицейские остановили авто, в котором обнаружили 10 кг героина

В рамках операции «Канал – Горный форпост» сызранские полицейские предотвратили сбыт крупной партии героина.

Подозреваемых, следовавших в направлении Екатеринбурга,  задержали на трассе сотрудники Госавтоинспекции. У мужчин изъяли 10 килограммов героина.

В рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Горный форпост», направленной на пресечение каналов незаконного оборота наркотиков, в Самарском регионе изъята крупная партия запрещенного средства.

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» на трассе М-5 у въезда в город остановили для проверки документов автомашину марки «Lexus GS».

При проведении административной процедуры полицейские обратили внимание, что водитель и пассажир автомобиля заметно нервничали. Госавтоинспекторы проверили документы, удостоверяющие личности мужчин и приняли решение осмотреть автомобиль.

В присутствии понятых полицейские обнаружили пакеты с расфасованными свертками внутри, которые находились под водительским и пассажирским сидениями в салоне транспортного средства. Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Мужчин для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции.

Проведенным исследованием установлено, что в свертках находилось десять килограммов героина. По данным сотрудников органов внутренних дел задержанные  - мужчины  1993 г.р. и 2002 г.р., временно зарегистрированные в столице. В ходе опроса подозреваемые пояснили, что следовали из Москвы в Екатеринбург,  наркотики приобрели в Волгограде через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем «закладок».

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время полицейские  устанавливают канал поступления наркотиков и иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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