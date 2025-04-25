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В Самарской области мошенники обманули 77-летнюю женщину на 237 тыс. рублей

25 апреля 2025 10:49
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В Самарской области мошенники обманули 77-летнюю женщину на 237 тыс. рублей

В отдел полиции Самарской области обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о хищении 237 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пожилой женщины пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Местная жительница выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка перевела все свои накопления. Мужчина перестал выходить на связь, после чего 77-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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