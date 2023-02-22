В Самарской области ликвидировано 8 наркопритонов

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Сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств и находящихся в розыске за преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

В ходе проведения I этапа оперативно-профилактического мероприятия «Притон 2023» за десять дней сотрудниками полиции собрано 40 материалов проверок по сообщениям граждан о содержании притонов, из них по 8 уже возбуждены уголовные дела. Выявлено и пресечено 211 фактов нарушения административного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около 1,6 килограммов наркотических средств.

Задержания лиц, подозреваемых в организации наркопритонов, в ряде городов самарского региона проводились при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области.

Так, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в квартире на улице Победы задержана 36-летняя женщина, подозреваемая в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ. Во время задержания полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли у женщины синтетический наркотик.

Сотрудники полиции установили, что ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и незаконный оборот наркотиков женщина неоднократно предоставляла арендуемую жилую площадь своим наркозависимым знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемой и ее «гостя» явные признаки опьянения, в связи с чем направили их на медицинское освидетельствование. В настоящее время биоматериал находится на исследовании, по результатам которого оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков будет принято процессуальное решение.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сотрудниками ОНК отдела полиции по Волжскому району в поселке НПС «Дружба» также пресечена деятельность наркопритона. В отношении ранее судимого за вандализм 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Из квартиры изъяты и направлены на исследование предметы со следовыми остатками предположительно наркотического средства: пластиковая трубка, фрагменты фольги, медицинский шприц, лампочка без цоколя, стеклянный пузырек и полимерный пакетик. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности мужчины.

Оперуполномоченными подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре задержана 34-летняя жительница областного центра. В ходе осмотра ее квартиры, расположенной на ул. Ново-Молодежной, полицейские обнаружили одноразовые шприцы, ложку и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Исследованием в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлен факт наличия на предметах остатков синтетического наркотика. Отделом дознания в отношении имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей подозреваемой в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 232 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.