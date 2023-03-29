В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков

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Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Самарской области прошел с 13 по 24 марта текущего года. Акция направлена на привлечение активных граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Всего за время акции в органы внутренних дел Самарской области поступило 190 обращений от граждан, из которых 162 - о фактах незаконного оборота наркотиков. Все обращения и сообщения граждан были тщательно проверены.

Как сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин, в период проведения первого этапа акции выявлено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждены уголовные дела.

«Из незаконного оборота полицейскими изъято более 491 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками органов внутренних дел проверено свыше 950 мест массового пребывания молодежи», - отметил полковник полиции.

По итогам проведения первого этапа акции выявлено 667 административных правонарушения, среди которых 62 предусмотрены ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»; 4 - ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Кроме этого, полицейскими выявлено 25 интернет-ресурсов, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация направлена в Роскомнадзор, в настоящее время они заблокированы.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- на официальный интернет-сайт через сервис «Прием обращений».