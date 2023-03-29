Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские познакомили студентов ТГУ с работой следователей
Полицейские познакомили студентов ТГУ с работой следователей
Самарцы пожаловались на пенсионерку, державшую 20 собак
Самарцы пожаловались на пенсионерку, державшую 20 собак
ледяной щит Гренландии близок к точке невозврата
Ледяной щит Гренландии близок к точке невозврата
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков
В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков
Совет ветеранов ОДК-Кузнецов получил новое помещение для работы
Совет ветеранов ОДК-Кузнецов получил новое помещение для работы
На ул. Полевой в Самаре ведется перекладка канализационной сети
На ул. Полевой в Самаре ведется перекладка канализационной сети
Запрет продажи вейпов поддерживают 65% самарцев
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.59
0.02
EUR 82.78
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков

29 марта 2023 09:54
60
В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 г наркотиков

Первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Самарской области прошел с 13 по 24 марта текущего года. Акция направлена на привлечение активных граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Всего за время акции в органы внутренних дел Самарской области поступило 190 обращений от граждан, из которых 162 - о фактах незаконного оборота наркотиков. Все обращения и сообщения граждан были тщательно проверены.

Как сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин, в период проведения первого этапа акции выявлено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждены уголовные дела.

«Из незаконного оборота полицейскими изъято более 491 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками органов внутренних дел проверено свыше 950 мест массового пребывания молодежи», - отметил полковник полиции.

По итогам проведения первого этапа акции выявлено 667 административных правонарушения, среди которых 62 предусмотрены ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»;   4 - ч. 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Кроме этого, полицейскими выявлено 25 интернет-ресурсов, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация направлена в Роскомнадзор, в настоящее время они заблокированы.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- на официальный интернет-сайт через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области подведены итоги первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 марта 2023, 10:05
В Самарской области подведены итоги первого этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Итоги первого этапа акции, который проводился с 13 по 24 марта, рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской... Общество
273
В Тольятти провели лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами
27 марта 2023, 13:47
В Тольятти провели лекцию на тему: «Борьба с наркотиками» со студентами
В ходе мероприятия следователь ответила на вопросы, интересующие учащихся. Общество
430
у ругающегося матом на улице самарца нашли наркотики
26 марта 2023, 10:56
У ругающегося матом на улице самарца нашли наркотики
У ранее не судимого мужчины полицейские изъяли 21 сверток, внутри которого находился героин. Происшествия
570
В центре внимания
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
313
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
324
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
1063
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
370
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ.
28 марта 2023  15:22
Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
404
Весь список