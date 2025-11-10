В Самарской области 18-летний житель Омска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

181

В октябре текущего года в дежурную часть МО МВД России «Борский» за помощью обратилась 75-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. У пожилой женщины неизвестные похитили порядка 300 000 рублей. Полицейские опросили заявителя, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции, установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что нужно срочно продлить договор с телефонной компанией, иначе она останется без связи. Женщина назвала незнакомцу свои персональные данные, после чего он положил трубку. Спустя время ей последовал звонок от якобы представителя силового ведомства, который убедил пенсионера в том, что злоумышленники завладели конфиденциальной информацией и пытаются похитить ее сбережения и, чтобы их сохранить, необходимо передать деньги одному из сотрудников. Находясь под влиянием мошенников, пожилая женщина отдала все свои сбережения молодому человеку, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность «курьера», задержали 18-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее несудимый, безработный житель Омска признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что действовал по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию «курьера», получил деньги от потерпевшей и перевел их на указанный расчетный счет.

За перевод порядка 300 тысяч рублей, обманом полученных у пенсионера, злоумышленнику обещали выплатить 80 000 рублей с оплатой проезда из Омска в Самару.

Следственным отделом МО МВД России «Борский» по Богатовскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Причиненный ущерб местной жительнице возмещен в полном объеме. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.