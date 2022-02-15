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В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой

15 февраля 2022 11:54
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В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой

В понедельник, 14 февраля 2022 года, в Ленинском районном суде Самары состоялось заключительное заседание по делу об убийстве бывшей жены банкира Екатерины (Сокирской) Пузиковой. Заседание было закрытым, «КП-Самара» узнала у адвоката погибшей Андрея Карномазова о заключительном решении по резонансному делу. На этом заседании закончилась громкая детективная история – бывшего супруга-спортсмена Алексея Ряскова признали виновным и закрыли дело.

Напомним, по версии следствия бывший супруг вдовы банкира Алексей Рясков нанес женщине не менее 57 ударов топором и другими предметами, от чего та скончалась на месте. После совершения преступления Рясков сбежал, но был вскоре задержан и помещен в больницу. В стационаре УФСИН Алексей Рясков покончил жизнь самоубийством.
История Екатерины Пузиковой началась еще в 2012 году, когда она попала в заголовки СМИ с громким заголовком об отравлении самарского банкира. Тогда женщину обвинили в убийстве и приговорили к длительному сроку заключения, но позже суд оправдал Екатерину и признал ее потерпевшей. На сегодняшний день нового подозреваемого в убийстве банкира так и не нашли.

После долгих судебных процессов Екатерина все же нашла свое счастье и вышла замуж за спортсмена Алексея Ряскова. Однако счастье длилось недолго. Летом 2021 года Алексей разместил в своем Инстаграм видео, на котором он утверждал, что вместе с адвокатами и родителями Екатерины помогал ей избежать ответственности за убийство мужа-банкира. После публикации провокационного видеоролика, Пузикова прибыла в Самару. В своей квартире она встретилась с Рясковым, а на следующий день женщину обнаружили мертвой.

Самого Ряскова нашли через некоторое время в невменяемом состоянии на другом берегу Волги. Его поместили в больницу УФСИН, где позднее обнаружили мертвым. Экспертиза показала, что смерть спортсмена наступила вследствие совершенного суицида.

После этого самарские следователи возбудили уголовное дело об убийстве Екатерины Пузиковой. Не осталось сомнений, что красавицу-блондинку убил бывший супруг Алексей Рясков, после чего он совершил самоубийство. В качестве ответчика в суде выступила сестра погибшего. Как сообщил «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов, представитель не явилась на заключительное заседание, но попросила прекратить уголовное дело, в связи со смертью обвиняемого.

- Родственники двигать дело дальше, чтобы реабилитировать Алексея Ряскова и бороться за его невиновность, не захотели. Так сказать, они согласились с доводами обвинения, с собранными по делу доказательствами, таким образом, они не видят никакой перспективы в дальнейшем обелении его имени, - рассказал Андрей Карномазов.

Суд вынес постановление о прекращении данного дела, так как его дальнейшее движение зависело исключительно от воли и изъявления родственников обвиняемого, который мертв. Юридически законные представители имеют полное право запросить дополнительные судебные экспертизы, если считают, что подсудимый невиновен. Это делается исключительно в целях реабилитации покойного. Однако в данной ситуации родственники Ряскова не увидели на это оснований.

 

Теги: Убийство Уголовное дело

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