В Самаре задержали мужчину на улице Ташкентской, когда он приехал за партией наркотика

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В полицию в Самаре поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый мужчина 1996 года рождения причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории областного центра.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали мужчину на улице Ташкентской в момент, когда он приехал за партией наркотика. При личном досмотре в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из ботинка мужчины 25 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно - криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследованием установлено, что содержимым всех пакетиков является наркотическое средство – героин, общей массой около 45 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса 25-летний временно проживающий на территории Самары задержанный пояснил, что при помощи интернета и мобильного телефона получил от «куратора» информацию о местонахождении на территории региона крупного тайника-закладки с наркотиком. По словам обвиняемого, перед ним стояла задача реализовать наркотики посредством тайников-закладок в разных районах областного центра.

Ууголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.