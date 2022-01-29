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В Самаре задержали 19-летнего наркосбытчика

29 января 2022 12:14
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В Самаре задержали 19-летнего наркосбытчика

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя.

Следствием установлено, что ранее не судимый житель Самары занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ОНК Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого  во дворе дома,  расположенного на улице Воронежской областного центра.

В присутствии понятых у задержанного обнаружено и изъято вещество, по результатам исследования которого установлено содержание в нем наркотического средства – производного N-метилэфедрона, общей массой около 6 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По словам обвиняемого, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников - «закладок». Тайники молодой человек делал под деревьями в жилых массивах, расположенных в Кировском и Промышленном районах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги: Стоп Наркотик

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