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В Самаре за покушение на сбыт наркотиков осуждена молодая жительница Смоленска

20 сентября 2022 12:29
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В Самаре за покушение на сбыт наркотиков осуждена молодая жительница Смоленска

Приговором Самарского областного суда осуждена женщина за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяце лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Судом установлено, что неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в интернет-магазине в одной из социальных сетей, разработало схему бесконтактного незаконного сбыта наркотических средств, то есть путем организации тайников-«закладок», используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).

Павлякевич, являясь жительницей г. Смоленска, по указания координатора, путем общения с последним в мессенджере,  прибыла в Самару, где в период с июля 2021 года по 13.11.2021 организовала на участках местности, расположенных в лесополосе вблизи железнодорожной станции «Курумоч» Волжского района Самарской области 4 тайника-«закладки» с наркотическим веществом а-Пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства – N-метилэфедрон массой 2009,54  грамма, 1005,35 грамма, 2006,54 и  2007,25  грамма.Вину в совершении указанных преступлений Павлякевич признала в полном объеме.        

Теги: Стоп Наркотик

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