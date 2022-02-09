В Самаре вынесли приговор адвокатам Адвокатской Палаты Республики Крым за сбыт наркотиков

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В Самаре вынесли приговор адвокатам Адвокатской Палаты Республики Крым. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года у осужденных, находившихся на территории республики Крым, возник преступный умысел на совершение незаконного сбыта наркотических средств с целью получения материальной выгоды. Согласно распределенным преступным ролям, они должны были получить через интернет-магазин наркотические и психотропные средства, расфасованные в удобную для сбыта упаковку, и разместить их в «закладки» на территории Республики Крым и Краснодарского края за денежное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

Действуя во исполнение задуманного, мужчины приобрели посредством сети «Интернет» путем безналичного перевода денежных средств в сумме по 100 тысяч рублей каждый наркотические и психотропные вещества, находящиеся в скрытых тайниках – «закладках» на территории Самарской и Московской областей. После этого, осужденные по пути следования на автомобиле из Республики Крым, извлекли из указанных тайников наркотические средства в размере более 3 килограмм 500 грамм, а также психотропные вещества в размере более 2 килограмм 900 грамм. Довести свой преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области.

Судом мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, второму - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает СУ СК.