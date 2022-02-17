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В Самаре врача обвинили во взяточничестве

17 февраля 2022 09:40
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В Самаре врача обвинили во взяточничестве

По версии следствия, в период с 1 по 16 августа 2021 года подозреваемая, являясь врачом общей практики поликлинического отделения «Самарской медико-санитарной части № 2» города Самары, систематически получала в качестве взятки денежные средства. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за внесение заведомо ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации против новой короновирусной инфекции. В настоящее время следствием выявлено 3 эпизода преступной деятельности подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.

Теги: Уголовное дело

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