В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата

В один из отделов полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний местный житель, который рассказал, что несколько часов назад ему позвонил «работник» деканата факультета ВУЗа, в котором он учится, и попросил зарегистрироваться на указанном им сайте якобы для закрепления зачетной книжки.

Поверив, молодой человек прошел регистрацию, после чего ему пришло уведомление о попытке взлома его личного кабинета на портале «Госуслуг», а затем вновь поступил телефонный звонок от «сотрудника налоговой службы», который рекомендовал студенту срочно перевести свои денежные сбережения на «безопасный» счет во избежание их потери, что самарец и сделал, лишившись более 200 тысяч рублей. Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело.