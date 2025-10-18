Я нашел ошибку
Главные новости:
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата

18 октября 2025 11:41
110
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата

В один из отделов полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний местный житель, который рассказал, что несколько часов назад ему позвонил «работник» деканата факультета ВУЗа, в котором он учится, и попросил зарегистрироваться на указанном им сайте якобы для закрепления зачетной книжки.

Поверив, молодой человек прошел регистрацию, после чего ему пришло уведомление о попытке взлома его личного кабинета на портале «Госуслуг», а затем вновь поступил телефонный звонок от «сотрудника налоговой службы», который рекомендовал студенту срочно перевести свои денежные сбережения на «безопасный» счет во избежание их потери, что самарец и сделал, лишившись более 200 тысяч рублей. Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец стал жертвой мошенника, который обманул его на 1,5 млн рублей
17 октября 2025, 12:42
Самарец стал жертвой мошенника, который обманул его на 1,5 млн рублей
Тот убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность. Криминал
276
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
17 октября 2025, 10:54
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Россиянам предлагалась работа, либо подработка, якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Криминал
267
Мошенники обманывают россиян под предлогом возврата поврежденной посылки
16 октября 2025, 10:55
Мошенники обманывают россиян под предлогом возврата поврежденной посылки
Для якобы необходимого переоформления доставки они просят сообщить код, полученный в SMS-сообщении. Криминал
389
В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
116
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
139
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
374
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
307
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
295
Весь список