В Самаре сотрудники транспортной полиции задержали иностранца в момент передачи взятки

387

Денежные средства предназначались для прохождения таможенного контроля без фактического осмотра двух грузовых автомобилей и возможного привлечения к какой-либо ответственности.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в ходе проведения оперативного мероприятия задержали гражданина ближнего зарубежья в момент передачи незаконного денежного вознаграждения в сумме 2 000 долларов США. Установлено, что 27-летний мужчина предложил взятку сотруднику службы таможенного контроля Самарской таможни за не проведение фактического таможенного досмотра двух грузовых автомобилей. Злоумышленник хотел избежать возможного привлечения к ответственности за выявленные нарушения. Сотрудники транспортной полиции задокументировали противозаконные действия гражданина.

По материалам Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и отдела по противодействию коррупции Самарской таможни Следственным отделом по Кировскому району города Самара СК России по Самарской области в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, с целью установления всех обстоятельств произошедшего.