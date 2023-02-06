В Самаре росгвардейцы задержали прохожего, избившего женщину

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Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение об инциденте на улице Льва Толстого. Находившейся там женщине нужна была помощь.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на место происшествия. К патрульным за помощью обратилась женщина 1968 года рождения. Она пояснила, что у нее произошел конфликт с неизвестным. Мужчина избил ее и чуть не сломал нос.

Узнав у пострадавшей, как выглядел обидчик, росгвардейцы начали его поиски. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, по имеющимся приметам стражи правопорядка задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного 1974 года рождения своим коллегам из полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои».