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В Самаре росгвардейцы задержали похитителей металла

10 февраля 2023 10:01
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В Самаре росгвардейцы задержали похитителей металла

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. Проезжая мимо пункта приема металлолома, патрульные заметили, как двое неизвестных перебрасывают через забор трубы, уголки, швеллер и чугунную батарею. Росгвардейцы решили выяснить, что происходит, но при виде патрульной машины, один из мужчин бросился бежать.

Благодаря четким, быстрым и умелым действиям патруля Росгвардии, оба гражданина были задержаны.

Выяснилось, что жители Самарской области 1979 и 1985 годов рождения пытались украсть металлолом, чтобы позже перепродать его в этот же пункт приема. Сумма похищенного составила 24 тысячи рублей.

Росгвардейцы передали злоумышленников своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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