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В Самаре росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего сумку у девушки

18 мая 2022 10:24
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В Самаре росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего сумку у девушки

В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о розыске грабителя. Злоумышленник вырвал сумку из рук молодой девушки и скрылся в неизвестном направлении. 

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Некоторое время спустя во дворе жилого дома по улице Гагарина стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии предполагаемый злоумышленник признался, что действительно похитил сумку.

Росгвардейцы передали 38-летнего задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

 

Теги: Росгвардия

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