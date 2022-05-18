В Самаре росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего сумку у девушки

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В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о розыске грабителя. Злоумышленник вырвал сумку из рук молодой девушки и скрылся в неизвестном направлении.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Некоторое время спустя во дворе жилого дома по улице Гагарина стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии предполагаемый злоумышленник признался, что действительно похитил сумку.

Росгвардейцы передали 38-летнего задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».