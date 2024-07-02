В Самаре раскрыли преступную группу, осуществляющую незаконный оборот наркотиков

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Каждый из трех участников незаконно приобретал оптовые партии наркотических средств для дальнейшего сбыта на территории соседних областей путем организации тайников-закладок.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что трое мужчин в возрасте 51 года, 28 и 25 лет не позднее июля 2019 года согласились стать участниками преступной группы и в течение нескольких лет совершили ряд преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно - телекоммуникационных сетей. Каждый из участников группы выполнял строго отведенную роль, функциональные обязанности которой продумывал организатор. Обвиняемые должны были незаконно приобретать оптовые партии наркотических средств для дальнейшего сбыта на территории Самарской, Оренбургской и Саратовской областей путем организации тайников-закладок. Установлено, что один из фигурантов — мужчина 1995 года рождения, в ходе осуществления противоправной деятельности получал вознаграждения в виде начислений на электронный счет криптовалюты. После этого он совершал ряд финансовых онлайн-конвертаций и переводил вознаграждения в российские рубли с дальнейшим переводом на банковские карты. Таким образом он легализовал более 450 000 рублей.

Противоправная деятельность трех участников преступной группы пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Самарской области. В квартирах подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, весы, телефоны, содержащие координаты тайников-закладок и упаковочный материал. Общая масса изъятых веществ — мефедрон, гашиш, кокаин, марихуана и МДМА составила более 1,5 килограммов.

Младшему из участников преступной группы — ранее не судимому самарцу, предъявлено обвинение в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а» «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Старшему из них — в совершении 6 аналогичных преступлений. Третий участник группы — ранее не судимый житель Самары 1995 года рождения, обвиняется в совершении 8 покушений на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно - телекоммуникационных сетей в значительном и крупном размерах и организованной группой, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Кировский районный суд г. Самары.