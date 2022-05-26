В Самаре пресекли деятельность двух наркопритонов

153

Установлено, что мужчина 1976 года рождения и его 38-летняя сожительница систематически предоставляли две квартиры, расположенные в домах на ул. Краснодонской, лицам для употребления наркотических веществ. В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства и регистрации вышеуказанных граждан оперативники обнаружили использованные шприцы. Изъятые предметы направлены для проведения экспертизы, в ходе которой специалисты обнаружили следы наркотических средств – героин и производное N-метилэфедрона.

Задержанные пояснили сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение – наркотики или спиртное разрешали молодым людям собираться у них в квартирах для употребления наркотических средств. По данным полиции, 46 –летний житель областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков, а его сожительница судима за совершение кражи и грабежа.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.