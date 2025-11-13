Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела

13 ноября 2025 13:20
В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела

 

В середине октября очередная жительница города Самары стала жертвой мошенников. Так, в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение, в котором сообщалось о том, что в отделе кадров организации, где она раньше работала, проходит оцифровка данных, в связи с чем ей необходимо их подтверждение посредством отправки кода из пришедшего сообщения на ее абонентский номер.

Находясь под воздействием мошенников, потерпевшая передала цифры кода, после чего, ей поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником Роскомнадзора и пояснил, что неизвестные злоумышленники завладели ее персональными данными и пытаются оформить на нее кредиты и займы. По убеждению мошенников, чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо все денежные средства, которые имеются у потерпевшей нужно передать курьеру, который положит их на безопасный счет. В результате потерпевшая передала мошенникам 2 000 000 рублей.

В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, преступники вынудили ее продать свой автомобиль. Реализовав транспортное средство женщина положила вырученные деньги в сумме 500 000 рублей на указанный мошенниками счет.

Но и на этом злоумышленники не остановились и использовали женщину в качестве курьера по забору денежных средств уже у других потерпевших от действия мошенников. Так, мошенники уговорили потерпевшую помочь жительнице Промышленного района областного центра перевести ее деньги на якобы на «безопастный счет».  Женщины вдвоем направились в торговый центр, где через банкомат перевели денежные средства на указанный мошенниками счет. 

В настоящее время по обоим фактам мошеннических действий следственными органами возбуждены уголовные дела. 

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей
13 ноября 2025, 09:51
В Новокуйбышевске студент перечислил "правоохранителям" 990 тысяч рублей
Будьте более внимательными к своим сбережениям. Услышав финансовые требования - положите трубку! Криминал
Самарский пенсионер, доверившись лжепродавцу, потерял почти 3 млн рублей
12 ноября 2025, 12:11
Самарский пенсионер, доверившись лжепродавцу, потерял почти 3 млн рублей
На одной из торговых интернет-площадок он нашел выгодное предложение о продаже иномарок. Криминал
Пожилая самарчанка стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму более 1 млн рублей
10 ноября 2025, 12:09
Пожилая самарчанка стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму более 1 млн рублей
Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
