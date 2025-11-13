В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела

124

В середине октября очередная жительница города Самары стала жертвой мошенников. Так, в одном из мессенджеров женщине пришло сообщение, в котором сообщалось о том, что в отделе кадров организации, где она раньше работала, проходит оцифровка данных, в связи с чем ей необходимо их подтверждение посредством отправки кода из пришедшего сообщения на ее абонентский номер.

Находясь под воздействием мошенников, потерпевшая передала цифры кода, после чего, ей поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником Роскомнадзора и пояснил, что неизвестные злоумышленники завладели ее персональными данными и пытаются оформить на нее кредиты и займы. По убеждению мошенников, чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо все денежные средства, которые имеются у потерпевшей нужно передать курьеру, который положит их на безопасный счет. В результате потерпевшая передала мошенникам 2 000 000 рублей.

В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, преступники вынудили ее продать свой автомобиль. Реализовав транспортное средство женщина положила вырученные деньги в сумме 500 000 рублей на указанный мошенниками счет.

Но и на этом злоумышленники не остановились и использовали женщину в качестве курьера по забору денежных средств уже у других потерпевших от действия мошенников. Так, мошенники уговорили потерпевшую помочь жительнице Промышленного района областного центра перевести ее деньги на якобы на «безопастный счет». Женщины вдвоем направились в торговый центр, где через банкомат перевели денежные средства на указанный мошенниками счет.

В настоящее время по обоим фактам мошеннических действий следственными органами возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.