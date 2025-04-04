В Самаре мошенники завладели золотыми украшениями на 3 млн рублей

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В отдел полиции Самарской области обратился 42-летний местный житель с заявлением о хищении 3 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свое имущество особенно ювелирные изделия с целью недопущения финансирования ВСУ. Самарчанин передал хранящиеся дома золотые украшения на сумму 3 млн рублей неизвестному возле подъезда.



Спустя непродолжительное время мужчина понял, что стал жертвой обмана. После чего житель Самары обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.