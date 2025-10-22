В Самаре мошенники выдают себя за сотрудников тепловых компаний

50

В Самарской области появился новый вид телефонного мошенничества. Жителям звонят неизвестные, представляясь сотрудниками тепловых компаний, и требуют срочно перезаключить договор на отопление. Под этим предлогом злоумышленники выманивают паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию.

Такие звонки стали особенно частыми с началом отопительного сезона. Эксперты предупреждают: получив ваши персональные данные, аферисты могут получить доступ к кредитной истории и даже взломать аккаунт на портале «Госуслуги», пишет Самарская газета.​

Настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не будут просить персональные данные по телефону. Если разговор вызывает подозрения, сразу кладите трубку, а информацию уточняйте напрямую в своей управляющей компании. Передавайте личные данные только при личном визите или через официальные сервисы. Если пострадали — действуйте по инструкции для восстановления доступа на «Госуслугах».​