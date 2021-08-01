В Самаре мастер автосервиса угнал авто клиента

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В июле текущего года 20-летний местный житель отогнал свой автомобиль «ВАЗ 2105» в один из сервисов для кузовного ремонта. Через несколько дней с владельцем связались сотрудники полиции и пояснили, что его транспортное средство с повреждениями обнаружено на Заводском шоссе.

В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен сотрудник сервиса, делавший ремонт. Эксперт экспертно-криминалистической группы обнаружил и изъял следы пальцев рук с капота и левой передней двери.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего, ранее не судимого подозреваемого, который в ходе опроса признал свою вину. Самарец рассказал стражам порядка, что давно планировал приобрести автомобиль ВАЗ. Чтобы оценить техническое состояние транспорта, он решил воспользоваться автомобилем клиента, ключи от которого находились в салоне. В тот день он выгнал автомобиль из сервисного бокса и хотел прокатиться по городу. Однако, не справившись с управлением, въехал в столб, после чего бросил похищенное авто и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Автомобиль возвращен законному владельцу.