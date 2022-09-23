В Самаре квартиросъемщик "вынес" телевизор после ссоры с хозяином жилплощади

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В мае текущего года за помощью в отдел полиции в Самаре обратился 40-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из его квартиры похитили телевизор. Причиненный ущерб потерпевший оценил почти в 9 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия - коммунальную квартиру, расположенную в доме по проспекту Мальцева. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что незадолго до пропажи имущества собственник сдавал в аренду комнату. В мае текущего года он договорился с жильцом о встрече, чтобы забрать денежные средства за проживание. Однако мужчина попросил об очередной отсрочке на 3 дня. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, после которого заявитель попросил недобросовестного клиента освободить жилплощадь. Вместе с квартирантом из комнаты пропал и телевизор.

Сотрудники уголовного розыска установили личность квартиросъёмщика, проверили адреса, где он мог находиться. Оперативники задержали 53-летнего мужчину на территории областного центра.

Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к краже и пояснил, что после ссоры с хозяином жилплощади вернулся в коммунальную квартиру за своими вещами. Дверь в комнату была заперта: тогда он резким рывком дёрнул её за ручку, повредив замок. Внутри помещения его внимание привлек телевизор, установленный на кронштейне, который он решил похитить и перепродать. Бытовая техника оказалась в нерабочем состоянии, поэтому выручка составила 500 рублей, которые он потратил на собственные нужды.

По данным полицейских, подозреваемый ранее судим за совершение кражи.

Советский районный суд г. Самары признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил обвиняемому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе предварительного следствия мужчина возместил причиненный ущерб в полном объёме.