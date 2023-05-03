В Самаре кондуктор отдала все сбережения мошенникам

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Женщине-кондуктору из Самары 1972 года рождения позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. Жительница Самары выполнила его требования и «подарила» злоумышленнику более 800 тысяч рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, самарчанка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».