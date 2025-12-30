В Самаре 91-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им 2,5 млн рублей

В полицию обратилась жительница г. Самары 1934г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный собеседником «резервный» банковский счет 2 500 000р. после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.