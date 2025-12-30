Я нашел ошибку
Главные новости:
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 91-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им 2,5 млн рублей

180
В Самаре 91-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им 2,5 млн рублей

В полицию обратилась жительница г. Самары 1934г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к её персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая поверила аферисту и перевела на продиктованный собеседником «резервный» банковский счет 2 500 000р. после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
26 декабря 2025, 16:27
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Всё началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной... Криминал
563
Испугавшись угроз мошенников, житель Самары подарил аферистам 900 000 рублей
25 декабря 2025, 13:44
Испугавшись угроз мошенников, житель Самары подарил аферистам 900 000 рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при продаже недвижимого имущества. Криминал
535
МВД РФ: мошенники стали использовать схемы с маркетплейсами и сплит-покупками
24 декабря 2025, 09:36
МВД РФ: мошенники стали использовать схемы с маркетплейсами и сплит-покупками
В ведомстве отметили, что детали сделки могут отличаться: некоторые злоумышленники обещают перевести первый взнос после оформления, а другие перечисляют деньги... Криминал
529
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
442
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
432
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
407
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
705
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
723
Весь список