В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины

В Тольятти произошло крупное мошенничество с участием 88-летнего мужчины. Аферисты использовали классическую схему социального инжиниринга, состоящую из нескольких этапов обмана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Всё началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной декларации о наличных средствах, она узнала, что мужчина хранит дома около 1 млн рублей.

Следующим этапом стали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Они за два дня ввели пенсионера в заблуждение, сообщая, что его денежные средства находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для «спасения» денег лже-правоохранители предложили мужчине привести его средства в соседний регион для помещения на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в Казань. По инструкции мошенников пенсионер сказал сожительнице, что пошёл в поликлинику, сел в такси и, доехав до соседнего региона, передал все имеющиеся денежные средства курьеру.

После того как незнакомец ушёл, пожилой человек осознал, что стал жертвой мошенников, и с помощью неравнодушных людей на попутных машинах вернулся в Тольятти, где обратился за помощью в полицию.

В результате этой многоходовой аферы житель Тольятти лишился внушительной суммы в 990 тысяч рублей. После обращения пострадавшего в полицию возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведётся активный розыск причастных к преступлению лиц.