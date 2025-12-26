Я нашел ошибку
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Водитель сбил пешехода в Промышленном районе Самары
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Более 1260 многоэтажек капитально отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В Волжском районе легковушка врезалась в стоящий большегруз
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
Уже завтра, 27 декабря, свои двери откроет усадьба самарского Деда Мороза. 
Вячеслав Федорищев подводит итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины

В Тольятти произошло крупное мошенничество с участием 88-летнего мужчины. Аферисты использовали классическую схему социального инжиниринга, состоящую из нескольких этапов обмана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Всё началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной декларации о наличных средствах, она узнала, что мужчина хранит дома около 1 млн рублей.

Следующим этапом стали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Они за два дня ввели пенсионера в заблуждение, сообщая, что его денежные средства находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для «спасения» денег лже-правоохранители предложили мужчине привести его средства в соседний регион для помещения на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в Казань. По инструкции мошенников пенсионер сказал сожительнице, что пошёл в поликлинику, сел в такси и, доехав до соседнего региона, передал все имеющиеся денежные средства курьеру.

После того как незнакомец ушёл, пожилой человек осознал, что стал жертвой мошенников, и с помощью неравнодушных людей на попутных машинах вернулся в Тольятти, где обратился за помощью в полицию.

В результате этой многоходовой аферы житель Тольятти лишился внушительной суммы в 990 тысяч рублей. После обращения пострадавшего в полицию возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведётся активный розыск причастных к преступлению лиц.

