Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку

В Самарской области в секторе МСП работает 204 предприятия, занимающихся изготовлением зимней одежды и экипировки для зимних видов спорта. За последние пять лет количество таких компаний выросло на 3%.  При этом число сотрудников у таких компаний за этот период выросло на 33%, что говорит о развитии местных производств в этой сфере. Годовая выручка этих предприятий по итогам 2024 года составила 1,89 млрд рублей.

Среди МСП-производителей зимней одежды – 126 компаний занимаются изготовлением верхней одежды, 64 – производят спецодежду, 8 предприятий – спортивную экипировку, еще 6 – меховые изделия.

«Производители Самарской области продолжают осваивать новые направления, укреплять свои позиции в самых разных нишах, которые освободились после ухода западных игроков рынка,— подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — И большую роль здесь играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти».

Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число производителей зимней одежды и экипировки для спорта достигло 15 тысяч компаний.

Выручка сектора по итогам 2024 года составила 411 млрд рублей, что на 24% превысило результат предыдущего года, а число сотрудников за пять лет выросло на 60%.

«Производство зимней одежды – это один из наиболее высокотехнологичных сегментов в сфере легпрома. Поэтому мы видим более сдержанные темпы роста количества таких компаний в стране, чем в целом в легкой промышленности, где число МСП за 5 лет выросло более, чем на 25%. Но что важно – производители зимней экипировки демонстрируют высокие темпы роста доходов и занятости. За пять лет они на 60% увеличили число рабочих мест», —заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика»

