Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Под руководством начальника УФСИН России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Алексея Климова, заместители и сотрудники приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

С новогодней ёлки было снято более 30 открыток с заветными желаниями детей. Каждое пожелание было внимательно прочитано, а сотрудники УФСИН взяли на себя роль новогодних волшебников, чтобы исполнить мечты ребят. Уже в кратчайшие сроки детям будут переданы подарки - графические планшеты, конструкторы, игрушечные машины, билеты в театр и другие сюрпризы, всё то, о чём они мечтали.



Участие в благотворительных акциях в преддверии Нового года стало доброй традицией для сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области.