Второй пакет мер по противодействию мошенникам внесен в Госдуму
Уборку, но не детей: что россияне готовы доверить роботам
Руководство УФСИН России по Самарской области приняло участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»
В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка
Более 200 малых и средних предприятий в Самарской области производят зимнюю одежду и экипировку
Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
Под руководством начальника УФСИН России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Алексея Климова, заместители и сотрудники приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».

С новогодней ёлки было снято более 30 открыток с заветными желаниями детей. Каждое пожелание было внимательно прочитано, а сотрудники УФСИН взяли на себя роль новогодних волшебников, чтобы исполнить мечты ребят. Уже в кратчайшие сроки детям будут переданы подарки - графические планшеты, конструкторы, игрушечные машины, билеты в театр и другие сюрпризы, всё то, о чём они мечтали.

Участие в благотворительных акциях в преддверии Нового года стало доброй традицией для сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области.

В центре внимания
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Самарская область вошла в ТОП-5 по уровню занятости участников СВО
26 декабря 2025  16:46
Вячеслав Федорищев обозначил основные результаты региона в сфере соцподдержки граждан
26 декабря 2025  15:53
