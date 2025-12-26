Резиденты промпарков инвестировали более 48 миллиардов рублей в экономику Самарского региона

По итогам 2025 года промышленные парки Самарской области снова подтвердили статус ключевых точек роста региональной экономики. Индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино» являются одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион.

Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Сегодня на территории промышленных и логистических парков работают 79 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд рублей, создали 14 600 рабочих мест. Доходы бюджета Самарской области за время работы парков пополнились на 9,5 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее делал акцент на формировании комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области.

«Промпарки региона - инструмент диверсификации экономики, точки притяжения инвестиций и создания рабочих мест. Мы и в дальнейшем будем развивать инфраструктуру промышленных и логистических парков, сопровождать проекты наших резидентов», – перечислил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2026 году фокус будет направлен на привлечение инвестиций в высокотехнологичные и импортозамещающие производства, а также на развитие новых инвестиционных территорий. Так, в следующем году планируется запустить индустриальный парк «Самара», который позволит привлечь частные инвестиции, создать более 3000 рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Одним из резидентов промпарка «Преображенка» стала компания с планами создания производственногокомплекса по изготовлению нефтепромыслового оборудования. Уже подписано соответствующее соглашение с компанией-инвестором.

«В этом году резидентами наших площадок стали 5 компаний, которые реализуют проекты в разных сферах. Мы со своей стороны окажем инициаторам необходимую помощь и содействие для запуска предприятий в короткие сроки», - рассказал генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.