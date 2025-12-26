В Самаре наградили 15 предприятий, победивших в конкурсе на лучшее содержание объектов потребительского рынка

Накануне Нового года в администрации Самары прошла церемония награждения победителей городского конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка. Он проходил на территории областной столицы с 22 сентября по 24 октября.



«Предприятия малого и среднего бизнеса — важная часть городского облика. Хочу поблагодарить вас за ответственный подход к работе и за то, что вносите вклад в красоту Самары. Убедились, что интерес к конкурсу есть, будем его совершенствовать и расширять масштаб. Владельцам нестационарных торговых объектов важно учитывать, что со следующего года требования к внешнему облику будут немного строже – с учетом нового дизайн-кода, который включает правила расположения, оформления, а также содержания прилегающей территории, – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. – Впереди Новый год и Рождество – вижу, что большинство ваших объектов уже украшены и поддерживают общую атмосферу праздника».



В номинации «Ярмарки, рынки, торговые центры» лидировал торгово-развлекательный комплекс «Космопорт», на втором месте – муниципальная «Ярмарка» ИП Кан Е.Г., а на третьем – торговый центр «КУБ». В номинации «Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг» первое место занял магазин «Фабрика качества» ООО «Ритейл Групп», второе место – у пекарни «Хлебница» ИП Максимова Е.Ю., третье – у кулинарии-пекарни «Хлебовед» ИП Селезнев Д.Ю.



В номинации «Стационарные магазины» победителем стал цветочный салон «SYMPHONY» ИП Гизатова Г.Х. Уступив по баллам, призовые места заняли магазин «Магнит» АО «Тандер» и бутик «Art Bazar».



«Мы работаем с цветами, а значит, наша миссия – дарить красоту. Поэтому так важно, чтобы и вход в наш магазин выглядел ухоженно и празднично. Летом превратили наше пространство в настоящую волжскую поляну с цветами и бабочками, а к Новому году вдохновились русским стилем: украсили фасад кокошниками, бусами и яркими ягодами. Жители охотно фотографируются у витрины и отмечают, что такое оформление украшает весь район», – рассказала старший флорист цветочного салона «SYMPHONY» Екатерина Мамченко.



В номинации «Стационарные объекты общественного питания» лучшим признан ресторан «Прага» ООО «Завалинка», призерами – кафе «Прохлада» и ресторан «ПельМан», а в номинации «Стационарные объекты бытового обслуживания» – мастерская «Шиномонтаж легковой, грузовой» ИП Яковлев Е.Ю., салон красоты «Lovemilana» ИП Айтупова А.А. и салон красоты «Frida» ИП Лекарева К.А.



Отметим, что члены конкурсной комиссии оценивали не только внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, но и наличие урн, санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование в оформлении малых архитектурных форм.

Фото горадм