В России за десять дней совершили более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников

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В разных городах России за последние десять дней совершено более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники. Эти «дестабилизирующие действия» совершали по заданию телефонных мошенников из Украины, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подобные инциденты произошли в том числе в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Чаще всего граждане хотят вернуть похищенные деньги, среди пострадавших много пенсионеров и студентов.

«Скрыться с места преступления попавшие на уловки мошенников люди не успевают, в большинстве случаев даже не пытаются, считая, что якобы сотрудничают с правоохранителями»,— уточнил представитель правоохранительных органов.

На прошлой неделе были зафиксированы поджоги банкоматов в московских отделениях банков, также аналогичные поджоги попытались совершить в Красноярске и в Санкт-Петербурге. Прокуратура после серии поджогов предупредила об активности мошенников. МВД сообщало, что жертвы мошенников использовали при поджогах бензин, бутылки с зажигательными смесями, петарды, пишет Коммерсантъ.