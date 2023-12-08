В Отрадном задержали женщину под наркотиками

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Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному в ноябре текущего года в ходе оперативно-профилактического мероприятия в промышленной зоне обратили внимание на женщину, которая при виде полицейских заметно занервничала, а во время общения не смогла внятно ответить на вопросы.

От прохождения медицинского освидетельствования местная жительница 1982 года рождения отказалась, сотрудниками полиции в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции по г. Отрадному, в ходе личного досмотра в присутствии двух понятых, она добровольно выдала из левого кармана куртки, несколько пакетиков с порошкообразным веществом внутри. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 0,22 грамма.

По информации сотрудников полиции, ранее женщина судима за кражу и участие в незаконном обороте наркотиков. В ходе опроса задержанная пояснила, что наркотик приобрела для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Отрадному в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.