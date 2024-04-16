В Отрадном у безработной девушки нашли наркотики

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В январе текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному от неравнодушных граждан получили информацию о том, что безработная, ранее судимая за незаконный оборот запрещенных веществ местная жительница причастна к хранению наркотиков.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в ночное время на одной из улиц города Отрадного полицейские задержали 28-летнюю предполагаемую злоумышленницу, выявили у нее признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Женщина отказалась и сотрудники полиции составили в отношении нее протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанной свёрток из изоленты и пластиковый бокс с порошкообразным веществом. Женщина пояснила оперуполномоченным, что это наркотик синтетического происхождения, который она приобрела для личного употребления.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое - метилэфедрон, общей массой свыше 1,1 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. На время предварительного расследования судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.