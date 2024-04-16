Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет праздник для любителей собак
В Самаре пройдет праздник для любителей собак
В Сызрани совершено нападение на ловцов собак, но уголовное дело не возбуждено
В Сызрани совершено нападение на ловцов собак, но уголовное дело не возбуждено
Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков
Сызранец, используя свой персональный логин и пароль, предоставлял без согласия абонента детализацию телефонных звонков
Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок
Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок
в Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие
В Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие
В селе Спасском Приволжского района горел автомобиль «Ока»
В селе Спасском Приволжского района горел автомобиль «Ока»
В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации
В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.59
0.15
EUR 99.79
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Самому обаятельному львенку Самары исполняется 1 год!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном у безработной девушки нашли наркотики

16 апреля 2024 10:51
90
В Отрадном у безработной девушки нашли наркотики

В январе текущего года оперуполномоченные группы по контролю за  оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному от неравнодушных граждан получили информацию о том, что безработная, ранее судимая за незаконный оборот запрещенных веществ местная жительница причастна к хранению наркотиков.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в ночное время на одной из улиц города Отрадного полицейские задержали 28-летнюю предполагаемую злоумышленницу, выявили у нее признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Женщина отказалась и сотрудники полиции составили в отношении нее протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанной свёрток из изоленты и пластиковый бокс с порошкообразным веществом.  Женщина пояснила оперуполномоченным, что это наркотик синтетического происхождения, который она приобрела для личного употребления.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое  -  метилэфедрон, общей массой свыше 1,1 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

 Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. На время предварительного расследования судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны
15 апреля 2024, 13:43
В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны
Она что-то искала на земле и, увидев полицейских, попыталась уйти. Криминал
357
У пассажира автомобиля в Нефтегорске обнаружили и изъяли свыше 100 граммов наркотиков
15 апреля 2024, 11:32
У пассажира автомобиля в Нефтегорске обнаружили и изъяли свыше 100 граммов наркотиков
Мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников-закладок» Криминал
261
Житель Волжского района хранил марихуану
13 апреля 2024, 11:57
Житель Волжского района хранил марихуану
В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления. Происшествия
531
В центре внимания
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
16 апреля 2024  11:00
В Самаре отопительный сезон завершат 22 апреля
186
С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС
16 апреля 2024  10:25
С 15 по 27 апреля 2024 года проводятся плановые сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС
117
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
16 апреля 2024  09:46
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
126
Первой точкой в программе визита Айрата Гатиятова стал Самарский государственный технический университет.
15 апреля 2024  19:40
Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов осмотрел площадку под строительство кампуса в Самаре
526
В Самарской области, как и в других регионах ПФО, идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма воды и продовольствия. 
15 апреля 2024  18:56
В Оренбургской и Самарской областях оказывается помощь пострадавшим от паводковой ситуации
361
Весь список