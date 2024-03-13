В Отрадном сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более миллиона рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Масштабная постановка пройдёт в рамках IX музыкального фестиваля «От сердца к сердцу», посвященного 30-летию школы.
Детская хоровая школа представит мюзикл «Невероятные приключения Оливера Твиста» в САТОБ
Просроченные антибиотики нельзя принимать, так как некоторые из них со временем становятся ядовитыми.
Врач рассказала, какие препараты можно использовать даже в просроченном виде, а какие нет
В Самаре ночью -7, -9°С, днем 0, +2°С.
14 марта в Самарской области без осадков, до +2°С
Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев.
Малые технологические компании Самарской области могут получить льготный кредит до 1 миллиарда рублей
На странице, посвященной  Самарской области, собраны факты о нашем регионе.
Россия в развитии: Общество «Знание» подготовило контент про достижения 89 регионов страны
Необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции, где получали документ, для замены заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: что делать в случае обнаружения в выданном заграничном паспорте ошибок и опечаток
Тираж выпуска составляет 250 000 экземпляров. Конверты можно приобрести в почтовых отделениях Самары и Тольятти.
Почта выпустила художественный конверт к 100-летию со дня рождения Николая Семизорова
Оно ведется до 22 марта 2024 года.
Роспотребнадзором СО проводится тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.88
0.25
EUR 99.36
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более миллиона рублей

13 марта 2024 12:25
220
В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более миллиона рублей

Около пяти часов утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного информацию о срабатывании охранной сигнализации в одном из банков. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии стражи правопорядка обнаружили в тамбуре банка злоумышленника, который повредил банкомат и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства – более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии пресекли противоправное деяние и задержали правонарушителя – местного жителя 1996 года рождения.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». 

 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Исполненная офицером песня «Донская лирическая» покорила сердца жюри.
11 марта 2024, 14:59
Самарский росгвардеец - победитель окружного этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»
Исполненная офицером песня «Донская лирическая» покорила сердца жюри. Общество
618
Генерал-полковник Олег Плохой совершил рабочую поездку в Самарскую область
06 марта 2024, 09:29
Генерал-полковник Олег Плохой совершил рабочую поездку в Самарскую область
В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, руководители... Общество
424
В этом году ему исполнился 31 год.
01 марта 2024, 15:46
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает день образования отряда
В этом году ему исполнился 31 год. Общество
816
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
172
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
160
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
13 марта 2024  10:54
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
212
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
542
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
529
Весь список