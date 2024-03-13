В Отрадном сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более миллиона рублей

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Около пяти часов утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного информацию о срабатывании охранной сигнализации в одном из банков. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии стражи правопорядка обнаружили в тамбуре банка злоумышленника, который повредил банкомат и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства – более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии пресекли противоправное деяние и задержали правонарушителя – местного жителя 1996 года рождения.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».