В Отрадном пенсионерка помогла задержать грабителя

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Благодаря отваге свидетельницы, а также четким и слаженным действиям дежурного наряда, подозреваемый в грабеже задержан в течение 15 минут после обращения потерпевшей в полицию.

В начале февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Отрадному поступило сообщение от местной жительницы 1941 года рождения. Заявительница сообщила, что неизвестный мужчина похитил ее сумку, в которой находились продукты, после чего скрылся в ближайших дворах.

По указанному адресу оперативный дежурный незамедлительно направил ближайшие наряды наружных служб полиции и сотрудников следственно-оперативной группы. Полицейские подробно опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Оперуполномоченные установили, что преступление произошло около одного из домов по улице Сабирзянова. Женщина шла из магазина и остановилась покормить дворовых кошек, при этом сумку с продуктами поставила на скамью у подъезда. В это время к ней подошел молодой человек, схватил сумку и убежал. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью к полицейским.

Заявительница подробно описала приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Ориентировку с приметами злоумышленника довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Во время осмотра места происшествия к сотрудникам территориального органа внутренних дел обратилась местная жительница и сообщила, что знает дом, где скрылся преступник. Хищение сумки она видела со стороны, и решила проследить за грабителем, который с быстрого бега перешел на обычный шаг. Женщина находилась в отдалении от преступника, чтобы он ничего не заподозрил. Со слов свидетельницы, молодой человек зашел в один из домов на той же улице.

Оперуполномоченный уголовного розыска, находящийся в составе следственно-оперативной группы, знал, что в подъезде указанного дома проживает ранее осужденный гражданин, который находится под административным надзором. Предположив, что он может располагать интересующими следствие сведениями, оперуполномоченные уголовного розыска начали обход дома с его квартиры.

Поднадзорный гражданин не подходил под указанное женщинами описание грабителя. У него в квартире находился гость – 25-летний, ранее судимый за имущественные преступления местный житель, схожий по приметам с разыскиваемым. Последний удивился, что его нашли очень быстро и не стал отрицать своей вины в противоправном деянии. Отделом дознания ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Благодаря неравнодушию женщины, а также четким и слаженным действиям дежурного наряда, подозреваемый в грабеже был задержан буквально за 15 минут. Заслуги местной жительницы, которая, находясь на пенсии, работает в службе охраны на одном из предприятий города Отрадного, отметили в территориальном отделе внутренних дел.