В Октябрьске неудачливого взломщика задержали сотрудники Росгвардии

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Октябрьск, получил сообщение о сигнале «Тревога». Неизвестный пытался проникнуть на территорию охраняемого объекта – дома, расположенного на улице Ударной. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

На территории домовладения патрульные задержали жителя Октябрьска 1982 года рождения. Росгвардейцы проверили мужчину по информационным базам и выяснили, что в прошлом он уже привлекался к ответственности за кражу. Осмотрев дом, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что входная дверь повреждена. Задержанный признался, что взломал ее, чтобы проникнуть внутрь и похитить имущество, но не успел – помешали прибывшие стражи правопорядка.

Росгвардейцы передали подозреваемого для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.