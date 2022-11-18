В Отрадном росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина цифровой техники

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Отрадном. От дежурного стражам правопорядка поступила ориентировка с информацией о краже. В одном из магазинов цифровой техники было совершено хищение «умной колонки».

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы начали его розыск. В ходе грамотно организованных поисковых мероприятий спустя незначительное время патрульные заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали его.

При себе у мужчины 1977 года рождения находилась похищенная техника стоимостью 6500 рублей. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали злоумышленника своим коллегам.

В дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».