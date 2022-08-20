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В Самаре росгвардейцы пресекли кражу из родильного отделения

20 августа 2022 10:09
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В Самаре росгвардейцы пресекли кражу из родильного отделения

Ночью экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары, получил сообщение от оперативного дежурного о попытке кражи в родильном отделении одной из больниц.

К оперативно прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился санитар больницы. Он пояснил, что неизвестный гражданин проник на территорию медицинского учреждения и пытается вынести из кабинета компьютерную технику.

Довести преступный умысел до конца не удалось – сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого местного жителя 1979 года рождения и передали своим коллегам из полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

 

Теги: Кража Росгвардия

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