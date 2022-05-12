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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из иномарки

12 мая 2022 11:07
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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из иномарки

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в г. Новокуйбышевск, получили ориентировку на злоумышленника. Неизвестный украл из припаркованного автомобиля видеорегистратор, документы и автомагнитолу.

Поздно ночью возле одного из домов на проспекте Победы, росгвардейцы заметили молодого человека, который при виде патрульного автомобиля изменил направление движения и резко ускорил шаг. Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поведения и остановили пешехода.

В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны, житель Самары признался, что действительно похитил имущество путем взлома замка левой двери иномарки.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого 19-летнего задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сумма ущерба составила более 4 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Кража Росгвардия

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