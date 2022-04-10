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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже велосипедов

10 апреля 2022 10:56
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже велосипедов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получили ориентировку на преступника. Неизвестный украл два велосипеда из подъезда дома на улице Вольской.

Около четырех часов утра неподалеку от места происшествия стражи правопорядка заметили мужчину, который вел рядом с собой два велосипеда. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко изменил направление движения и попытался скрыться. Патрульные решили выяснить причину такого поведения и остановили пешехода.

В ходе беседы с сотрудниками вневедомственной охраны, житель Самары признался в содеянном.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого 39-летнего задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сумма ущерба составила 18000 рублей.

Похищенные велосипеды были изъяты и возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Кража Росгвардия

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