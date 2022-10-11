В Новосибирске осудят мужчину, который 35 лет назад убил девушку

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В Новосибирске перед судом предстанет 56-летний житель Самары, который обвиняется в убийстве 35-летней давности. Об этом 10 октября 2022 года сообщил помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

По версии правоохранителей, злоумышленник ночью 28 июня 1987 года распивал спиртное в сарае на приусадебном участке дома по улице Почтовый Лог в Дзержинском районе мегаполиса. В какой-то момент у него возник конфликт с девушкой из-за того, что он обнаружил пропажу двух тысяч рублей. Обвиненная в краже сибирячка оскорбила мужчину. Тогда он схватил нож и не менее 75 раз ударил им подругу. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Убийца покинул Новосибирск. Позже его объявили в розыск. Местонахождение сибиряка установили только в 2020 году. Обвиняемый свою вину признал.

Отметим, что человек освобождается от уголовной ответственности по истечении 15 лет со дня совершения тяжкого преступления только в том случае, если он все это время не уклонялся от следствия. В данном случае мужчина скрывался от правоохранителей, поэтому суд над ним все-таки состоится, сообщает Смотрим.