В Новокуйбышевске задержан налётчик на салон сотовой связи, похитивший 22 смартфона

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В конце января текущего года в вечернее время суток в ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась сотрудница салона сотовой связи, расположенного на улице Миронова. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, который 10 минут назад зашел в салон под видом покупателя и, угрожая ей предметом похожим на пистолет, похитил с витрины 22 сотовых телефона на сумму свыше 250 000 рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которые попали действия злоумышленника в темной одежде и с черной маской на лице. Эксперты во время осмотра торговой точки обнаружили и изъяли отпечатки следов обуви и пальцев рук.

Спустя неделю в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находящиеся на маршруте патрулирования, остановили для проверки мужчин, ведущих асоциальный образ жизни. Полицейские обратили внимание на дорогостоящий сотовый телефон у одного из них, похожий на один из тех, что были похищены из салона.

Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что указанный телефон он за бесценок купил у малознакомого мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Ранее не судимого местного жителя 1991 года рождения, работающего на одном из новокуйбышевских предприятий, задержали по месту жительства. В ходе осмотра в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли пневматический пистолет и 4 сотовых телефона, которые, как выяснилось в результате проверки, оказались похищенными из салона.

При проведении следственных действий задержанный пояснил, что часть остальных телефонов он подарил знакомым, а часть сбыл неизвестным за 20 000 рублей, а денежные средства потратил на собственные нужды.