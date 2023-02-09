Я нашел ошибку
Главные новости:
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
Job offer используют 4 из 10 компаний в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.58
0.69
EUR 76.83
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске задержан налётчик на салон сотовой связи, похитивший 22 смартфона

9 февраля 2023 12:39
84
В Новокуйбышевске задержан налётчик на салон сотовой связи, похитивший 22 смартфона

В конце января текущего года в вечернее время суток в ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась сотрудница салона сотовой связи, расположенного на улице Миронова. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, который 10 минут назад зашел в салон под видом покупателя и, угрожая ей предметом похожим на пистолет, похитил с витрины 22 сотовых телефона на сумму свыше 250 000 рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, на которые попали действия злоумышленника в темной одежде и с черной маской на лице. Эксперты во время осмотра торговой точки обнаружили и изъяли отпечатки следов обуви и пальцев рук.

Спустя неделю в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находящиеся на маршруте патрулирования, остановили для проверки мужчин, ведущих асоциальный образ жизни. Полицейские обратили внимание на дорогостоящий сотовый телефон у одного из них, похожий на один из тех, что были похищены из салона.

Мужчину доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что указанный телефон он за бесценок купил у малознакомого мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Ранее не судимого местного жителя 1991 года рождения, работающего на одном из новокуйбышевских предприятий, задержали по месту жительства. В ходе осмотра в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли пневматический пистолет и 4 сотовых телефона, которые, как выяснилось в результате проверки, оказались похищенными из салона.

При проведении следственных действий задержанный пояснил, что часть остальных телефонов он подарил знакомым, а часть сбыл неизвестным за 20 000 рублей, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти ищут вора с чужой банковской картой
07 февраля 2023, 14:02
В Тольятти ищут вора с чужой банковской картой
Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Криминал
452
Жительницу Красноярского района угрожал убить рабочий из-за замечаний о ремонте
28 января 2023, 12:45
Жительницу Красноярского района угрожал убить рабочий из-за замечаний о ремонте
Тот пояснил, что не смог сдержать эмоции, так как был пьян. Криминал
1141
Житель Самарской области угрожал убить сестру
23 января 2023, 10:29
Житель Самарской области угрожал убить сестру
По данным полицейских, мужчина, находясь в состоянии опьянения угрожал сестре кухонным ножом. Криминал
1088
В центре внимания
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
60
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
148
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
134
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
628
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
2650
Весь список