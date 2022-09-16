В Новокуйбышевске завершено расследование дела о краже тепловизора с территории предприятия

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В отдел полиции с заявлением обратился директор подрядной организации, сообщив о хищении тепловизора с территории предприятия. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 40 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил, что похищенное имущество находилось на входе в зал вводного инструктажа административного здания. Прибывшие по адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. А также установили камеры видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место хищения. Вместе с заявителем полицейские просмотрели изъятую видеозапись, на которой увидели момент хищения тепловизора. Руководитель узнал в похитителях сотрудников предприятия и сообщил их личные данные полицейским.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе расследования уголовного дела оперативники задержали подозреваемых по месту жительства и доставили их в отдел полиции. При опросе задержанные ранее не судимые 39-летние местные жители в содеянном признались и пояснили, что, похитив прибор, продали его случайному прохожему за 5000 рублей. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

Потерпевшему следователь разъяснил порядок искового производства. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские напоминают: чем скорее информация о совершенных в отношении вас противоправных действиях поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.