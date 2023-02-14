В Новокуйбышевске ищут жертв мошенницы

46

В мае 2021 года в полицию г. Новокуйбышевска за помощью обратилась 86-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества. Сумма причиненного материального ущерба составил 50 тысяч рублей.

При опросе заявительница сообщила, что во время прогулки к ней подошла неизвестная женщина и начала рассказывать о том, что обладает способностями, которые позволяют ей «видеть», что у родных потерпевшей есть проблемы со здоровьем. И чтобы их устранить, необходимо провести обряд: принести незнакомке что-то ценное, можно денежные средства, которые пострадавшая после проведения ритуала будет тратить и тем самым укреплять здоровье родных. Доверчивая женщина поверила в возможности незнакомки и принесла ей денежные средства в сумме 50 000 рублей. Во время проведения «ритуальных действий» злоумышленница подменила денежные средства на обрезки газет и положила их в конверт, который передала пенсионерки. Дома потерпевшая обнаружила отсутствие денежных средств и поняла, что стала жертвой мошенников. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В начале февраля 2023 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел установили личность и задержали на территории областного центра 37-летнюю женщину, ранее судимую за хранение наркотических веществ. Задержанная была доставлена в Новокуйбышевский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб потерпевшей в полном объеме.

Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемой, и в связи с этим обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы либо стал свидетелем происшествия с ее участием, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (84635) 6 67 81, 02 (102 с мобильного).