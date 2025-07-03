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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В МВД составили портрет курьера мошенников

3 июля 2025 09:39
116
В МВД составили портрет курьера мошенников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России составило типичный портрет курьера, которого мошенники используют, чтобы забрать полученные преступным путем деньги у обманутых граждан, пишет Смотрим.

Большинство курьеров толкают на преступный путь перспективы "легкого" заработка, а также серьезные финансовые трудности – долги, кредиты, невозможность быстро найти легальный доход.

В группе риска также находятся студенты, безработные и низкоквалифицированных работники – таксисты и курьеры легальных служб доставки.

"В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин. <…> Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет", – говорится в публикации.

Довольно часто задержанные говорят, что вербовщики обманывали их, маскируя предложения заняться преступной деятельностью под обычную работу "логиста", "курьера по доставке документов", "помощника в сборе наличных". Подобные объявления активно размещаются злоумышленниками в популярных мессенджерах, соцсетях и анонимных чатах.

"Итог для курьера чаще всего закономерен: мера пресечения в виде заключения под стражу (в ряде случаев она применяется даже к несовершеннолетним, перспектива реального лишения свободы и обязанность выплачивать компенсации потерпевшим", – подытожили полицейские.

Теги: Мошенники

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