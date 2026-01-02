Я нашел ошибку
Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников
Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников
С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России
С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России
предпосылок к дефициту красной икры к Масленице нет
Предпосылок к дефициту красной икры к Масленице нет
В пятницу, 2 января, в областном центре отключат воду на двух улицах
В пятницу, 2 января, в областном центре отключат воду на двух улицах
Самарскому баянисту Войтенко коммунальщики в Москве разбили стекло машины
Самарскому баянисту Войтенко коммунальщики в Москве разбили стекло машины
Переправу из Самары в Рождествено закрыли из-за погоды
Переправу из Самары в Рождествено закрыли из-за погоды
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
Назван минимальный необлагаемый доход по банковским вкладам на 2026 год
Назван минимальный необлагаемый доход по банковским вкладам на 2026 год
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

Мошенники для выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта на портале Госуслуги выдают себя за работников маркетплейсов, служб доставки, различных служб, организаций и используют определенные фразы, знание которых позволит распознать обман и не стать жертвой аферы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале Госуслуг, - сказали в пресс-центре. В МВД привели примеры стандартных и наиболее часто используемых мошенниками для получения кода авторизации фраз от лица маркетплейсов и служб доставки: "Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру".

Выступая якобы от лица коммунальных служб, мошенники часто говорят следующие фразы: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы "привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код", от медицинских организаций - "Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы - это вы. Код пришлем по СМС".

Кроме того, мошенники могут выступать от лица Почты России, в таком случае они говорят: "Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер". Распознать мошенников, представляющихся образовательными организациями, поможет фраза: "Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте". "Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры", - фразы, которые также часто используют аферисты в схемах обмана.

"Если вы слышите любую из этих фраз - прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте. Также зачастую злоумышленники разговаривают с характерным южным акцентом", - добавили в МВД.

