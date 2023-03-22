В мечтах о хорошем заработке пенсионер в Тольятти отдал мошенникам 1,6 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.



В Тольятти пенсионеру 1951г.р. через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды потерпевший взял кредит и перевел аферистам более 1 600 000р. после чего неизвестные перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.